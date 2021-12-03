Следком

Следователями Ингушетии возобновлены производства по делам о 8 убийствах прошлых лет

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Следственным управлением СКР по Ингушетии возобновлены производства по делам о 8 убийствах, совершенных в прошлые годы. Об этом было сообщено на заседании коллеги ведомства по итогам работы за 9 месяцев текущего года.

«На коллегии рассматривались вопросы расследования и раскрытия преступлений против личности, работы ведомства по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел террористической и экстремисткой направленности, а также о налоговых преступлениях за 9 месяцев 2021 года. По первому вопросу докладчик отметил, что количество умышленных убийств сократилось на треть в сравнении с аналогичным периодом прошло года. При этом увеличился процент раскрываемости особо тяжких и тяжких преступлений», — говорится в релизе.

Всего в анализируемом периоде в производстве следователей СУ СКР по республике находилось 23 уголовных дела об убийствах.

Руководитель ведомства Андрей Коновод напомнил коллегам, что основные задачи, на решении которых акцентировано внимание следственного управления, остаются неизменными. Это — продолжение работы по повышению качества и эффективности предварительного следствия и процессуального контроля, усиление работы в области взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами по выявлению, и раскрытии преступлений, в том числе среди должностных лиц органов власти и управления.

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