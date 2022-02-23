Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту отравления детей угарным газом
Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту доставления в ДРКБ республики троих детей 2012, 2013 и 2018 года рождения с признаками отравления угарным газом. ЧП произошло во вторник примерно в 22.00 мск.
По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по республике проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, с участием специалистов осматривается газовое оборудование, установленное в домовладении, проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.