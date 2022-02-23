Следком

Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту отравления детей угарным газом

0

Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту доставления в ДРКБ республики троих детей 2012, 2013 и 2018 года рождения с признаками отравления угарным газом. ЧП произошло во вторник примерно в 22.00 мск.

По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по республике проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, с участием специалистов осматривается газовое оборудование, установленное в домовладении, проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
142 случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Прокуратура Ингушетии начала проверку после отравления троих детей угарным газом
В Ингушетии вспоминают жертв сталинских репрессий
78 лет назад ингуши совершенно незаслуженно были объявлены вне закона — премьер-министр Сластенин
Двум жителя Ингушетии грозит штраф в полмиллиона за взятку в 20 тыс. рублей
В Ингушетии определили лучших пловцов среди юношей и юниоров
За незаконное хранение гранаты и пистолета двое жителей Ингушетии ответят в суде
Ингушетия в числе трех пилотных регионов, где реализуется программа устойчивого развития ЖКХ
Трое детей отравились в Ингушетии угарным газом
Правительственная комиссия утвердила проект календаря на ингушском языке
Подвиг защитников Отечества служит для нас примером героизма и любви к стране — Калиматов

Главное

Яндекс.Метрика

 