Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту отравления детей угарным газом

По данному факту следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по республике проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, с участием специалистов осматривается газовое оборудование, установленное в домовладении, проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.