Следственными органами проводится проверка после хлопка газа в торговом центре Ингушетии

«В ходе проверки установлено, что в 15 часов 3 минуты 7 декабря 2022 года произошел хлопок газа в торговом центре, расположенном на улице Муталиева города Назрани. В результате инцидента пострадали четверо местных жителей, которые с различными телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение. Предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа», — отметили в пресс-службе.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.