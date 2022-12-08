Следком

Следственными органами проводится проверка после хлопка газа в торговом центре Ингушетии

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Следственными органами СК России по Ингушетии проводится процессуальная проверка по факту происшествия в торговом центре, в результате которого пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки установлено, что в 15 часов 3 минуты 7 декабря 2022 года произошел хлопок газа в торговом центре, расположенном на улице Муталиева города Назрани. В результате инцидента пострадали четверо местных жителей, которые с различными телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение. Предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа», — отметили в пресс-службе.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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