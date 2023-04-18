Криминал

Следствие добилось ареста обстрелявшего двоих детей и женщину в Ингушетии

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Подозреваемый в ранении несовершеннолетних и женщины при стрельбе с балкона взят под стражу, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«18 апреля Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель ведомства.

По его данным, 15 апреля 28-летний подозреваемый, находясь в многоквартирном доме на улице Московской в Назрани, открыл стрельбу из пневматического пистолета по прохожим. В результате ранения получили дети 11-ти и 12-ти лет, а также 42-летняя женщина.

Орудие преступления было изъято, а мужчина задержан. Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Между тем в надзорном ведомстве региона сообщали «Ингушетии» о том, что прокурор республики Андрей Васильченко взял на контроль расследование уголовного дела.

Также прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, работе органов системы профилактики.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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