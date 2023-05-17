Следствие переквалифицирует дело об избиении ребенка в Ингушетии в связи с его смертью

«Следственные органы продолжают расследование уголовного дела по факту причинения вреда здоровью 4-летней девочки в городе Малгобеке. В связи со смертью малолетней назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления», — сказал собеседник.

Ранее ведомство сообщало, что следствие детально устанавливает обстоятельства расследуемого преступления, в том числе проверяется ряд лиц на предмет причастности к совершению преступления. Допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски. В медицинских и других учреждениях изымается документация. Семья, в которой произошла трагедия, состоит на учете в органах системы профилактики, действиям (бездействию) которых в ходе следствия будет дана правовая оценка.

Мать ребенка взята под арест. Ей вменяют ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным полиции, в ночь на 27 апреля из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о том, что в приёмное отделение доставлена девочка 2018 г. р. с закрытой черепно-мозговой травмой, истощением, судорожным синдромом, кровоизлиянием сетчатки обоих глаз, двусторонней пневмонией, анемией и гематомами лицевой части.

По информации правоохранителей, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка во время распития спиртных напитков. По информации медиков, девочка не раз попадала в больницу с побоями.

Девочка скончалась в ДРКБ в Назрани накануне.