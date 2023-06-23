Сломавшая ногу паломница из Ингушетии сможет полноценно совершить хадж

Как сообщается в Телеграм-канале правительства республики, женщину успешно прооперировали в Мекке. В больнице ее навестил имам сельского поселения Барсуки Назрановского района Муса Дудургов.

По словам врачей, пациентка чувствует себя хорошо. Сама Бокова отметила, что за ней хорошо ухаживают, проблем нет. Она считает, что и испытания на святой земле даются во благо.

Дудургов заверил паломницу, что ей будет оказана поддержка для выполнения угодной Всевышнему миссии.

Напомним, для отправляющихся в хадж жителей Ингушетии и других соседних регионов из аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова запустили прямые авиарейсы. Все паломники благополучно прибыли в Саудовскую Аравию.