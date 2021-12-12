Смертность на дорогах Ингушетии снизилась почти на 20%

Такие данные привел начальник управления ГИБДД МВД по республике Алексей Пасечный на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина.

По его словам, в 2021 году зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибло и 242 получили ранения.

Пасечный отметил, что в целях снижения количества ДТП и тяжести последствий, Госавтоинспекцией реализуется комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на профилактику грубых нарушений ПДД и устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП. Реализация этих мер и сказалось на результатах по всем трем показателям.

Также в текущем году выявлено 195 380 правонарушений, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками и без права управления либо лишенных прав управления 4 487.

В этой части первый вице-премьер Магомед Евлоев предложил включить в состав комиссии службу судебных приставов. По его мнению, арест имущества окажется эффективной мерой, которая позволит снизить нарушения и поспособствует повышению ответственности водителей.

Заместитель министра образования и науки Ахмед Парагульгов рассказал о проводимых в школах республики акциях по профилактике ДТП с участием детей, отметив, что созданы отряды юных инспекторов дорожного движения, в которых задействованы более 500 школьников.

В завершение заседания участники обсудили план работы комиссии на следующий год, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.