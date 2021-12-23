«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить — это продолжительность жизни, она у нас чуть-чуть сократилась: было 71,5 в прошлом году, стало 70,1 (года)», — сказал глава государства, отмечает РИА Новости.

По его словам, это одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года, по данным Росстата, осталась в Ингушетии — почти 81,5 года, Дагестане (76,4) и Москве (76,2 года), сообщали СМИ летом этого года.

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года (общероссийские данные предварительно озвучивал Минздрав в апреле). Показатель снизился впервые с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково — примерно на 1,75 года.