Со школьниками Малгобекского района Ингушетии провели беседу на тему противодействия терроризму

Как сообщила пресс-служба администрации района, учащимся старших классов восьмой школы сельского поселения Сагопши рассказали о недопустимости распространения экстремистской идеологии. На встречу были приглашены представители районного Управления образования и правоохранительных структур, религиозные деятели и работники администрации сельского поселения.

В ходе мероприятия члены Антитеррористической комиссии подробно рассказали о методах вербовки молодежи членами незаконных вооруженных формирований. Кроме того, до школьников довели информацию о том, как вербовщики, спекулируют на юношеском максимализме, ломая уязвимую и еще не сформировавшуюся психику молодых людей. Это явление всегда несет горе и проблемы для простых людей.

Особо отмечалось, что основная вербовка осуществляется в Интернете и социальных сетях, а наиболее уязвимым звеном являются молодые люди. Спикер встречи привел множество реальных примеров и трагических случаев.

«К сожалению, терроризм стал явью наших дней, поэтому призываем вас быть бдительными. Сегодня наибольшую угрозу для общества представляет терроризм, стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей. Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить работу правоохранительных органов. Усиленно противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по предупреждению террористических актов и защите при их возникновении», — заключили члены АТК.