Профилактика терроризма

Со школьниками села Аки-Юрт Малгобекского района провели беседу по профилактике терроризма

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В школе номер 21 сельского поселения Аки-Юрт специалисты АТК администрации Малгобекского района совместно с представителями духовенства провели профилактическую беседу с ребятами на тему недопущения распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что в ходе диалога со школьниками сотрудник АТК Руслан Хашиев рассказал о самых распространённых методах вербовки среди молодежи и о том, как предостеречь себя от влияния таких людей. Ребятам напомнили, что в религии ислам нанесение вреда другим людям является тяжким грехом. Также молодых людей предостерегли от знакомств и общения в сети «Интернет», так как чаще всего именно там вербовщики находят своих жертв.

Завершая встречу, докладчики напомнили об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.

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