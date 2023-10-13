Со школьниками села Аки-Юрт Малгобекского района провели беседу по профилактике терроризма

Сообщается, что в ходе диалога со школьниками сотрудник АТК Руслан Хашиев рассказал о самых распространённых методах вербовки среди молодежи и о том, как предостеречь себя от влияния таких людей. Ребятам напомнили, что в религии ислам нанесение вреда другим людям является тяжким грехом. Также молодых людей предостерегли от знакомств и общения в сети «Интернет», так как чаще всего именно там вербовщики находят своих жертв.

Завершая встречу, докладчики напомнили об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.