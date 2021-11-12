Профилактика

Со школьниками села Сагопши Малгобекского района Ингушетии провели профилактическую беседу

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Антитеррористическая комиссия Малгобекского муниципального района провела профилактическую беседу с учащимися школы № 8 сельского поселения Сагопши.

В мероприятии приняли участие представители администрации села, полиции, духовенства, партии «Единая Россия».

В ходе мероприятия школьникам рассказали о специфике деятельности комиссии, привели несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых, призвали учащихся беречь себя и своих близких, быть хорошим примером для младших. Религиозные деятели, обращаясь к ребятам, призвали слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой, учиться и достойно представлять свой район. Также гости настоятельно рекомендовали молодёжи не поддаваться влиянию лжеидеологии, распространяемой в интернете.

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