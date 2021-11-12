Со школьниками села Сагопши Малгобекского района Ингушетии провели профилактическую беседу

В мероприятии приняли участие представители администрации села, полиции, духовенства, партии «Единая Россия».

В ходе мероприятия школьникам рассказали о специфике деятельности комиссии, привели несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых, призвали учащихся беречь себя и своих близких, быть хорошим примером для младших. Религиозные деятели, обращаясь к ребятам, призвали слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой, учиться и достойно представлять свой район. Также гости настоятельно рекомендовали молодёжи не поддаваться влиянию лжеидеологии, распространяемой в интернете.