Со следующего года пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать надбавку в 25%
Со следующего года люди, находящиеся на пенсии, с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать двадцатипятипроцентную надбавку, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства страны уточнил, что получать данную надбавку смогут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители более пятисот профессий, главное, чтобы местом их работы было сельхозпредприятие.
Независимо от того, переехали ли пенсионеры в город, фактор переезда не должен сказываться на выплатах, которые им предоставило государство.