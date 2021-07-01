Со следующего года пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать надбавку в 25%

Глава правительства страны уточнил, что получать данную надбавку смогут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители более пятисот профессий, главное, чтобы местом их работы было сельхозпредприятие.

Независимо от того, переехали ли пенсионеры в город, фактор переезда не должен сказываться на выплатах, которые им предоставило государство.