Со следующего года пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать надбавку в 25%

0

Со следующего года люди, находящиеся на пенсии, с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве будут получать двадцатипятипроцентную надбавку, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства страны уточнил, что получать данную надбавку смогут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители более пятисот профессий, главное, чтобы местом их работы было сельхозпредприятие.

Независимо от того, переехали ли пенсионеры в город, фактор переезда не должен сказываться на выплатах, которые им предоставило государство.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пятигорск — гармония реальности и вымысла
Будь «ПРОФИ»: топ-менеджеры «Ростелекома» на Юге записали подкасты о карьерном успехе
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 25 человек
Почта России впервые доставила жителю Ингушетии мотоцикл из Дальнего Востока
Представители АТК Малгобекского района Ингушетии встретились с молодыми людьми, отбывшими наказание
Новая школа на 720 мест в городе Сунжа Ингушетии строится с опережением срока
Жителей Ингушетии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы»
Житель Ингушетии задержан по делу о вымогательстве и похищении человека
Транспортные полицейские внушают несовершеннолетним нормы законов и поведения
Мэр Назрани проинспектировал работы по благоустройству аллеи Победы
Юные спортсмены из Сунженского района Ингушетии успешно выступили на клубном турнире по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 