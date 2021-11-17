Со старшеклассниками сельского поселения Кантышево Ингушетии побеседовали на тему «Наш мир без террора»
Сотрудники Дома культуры сельского поселения Кантышево Назрановского района провели профилактическую беседу «Наш мир без террора» для старшеклассников, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Ребятам рассказали о важности распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям, которые являются составляющими недопущения в обществе терроризма и экстремизма.
Как отметили в пресс-службе РДНТ, учреждения культуры республики постоянно ведут целенаправленную работу в данном направлении.