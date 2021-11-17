Со старшеклассниками сельского поселения Кантышево Ингушетии побеседовали на тему «Наш мир без террора»

Ребятам рассказали о важности распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям, которые являются составляющими недопущения в обществе терроризма и экстремизма.

Как отметили в пресс-службе РДНТ, учреждения культуры республики постоянно ведут целенаправленную работу в данном направлении.