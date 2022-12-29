Собаки спасли хозяина, который попал в беду

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В Ростовской области две собаки спасли хозяина с инсультом, сутки согревая его на морозе, пишет «Российская газета».

Утром 21 декабря 72-летний житель хутора Терновой Ростовской области Василий Черенков уехал на охоту и перестал выходить на связь. Вечером обеспокоенные родственники позвонили в службу спасения.

В поисках участвовали участковый, сотрудники угрозыска, ГИБДД, спасатели, военные, родственники. Черенков был найден только на следующий день в лесополосе лежащим на мерзлой земле. Из-за приступа, по всей видимости, инсульта он не мог двигаться и разговаривать. Потому ему не смог помочь и мобильный телефон.

Рядом лежали его верные собаки — лайка и русская гончая, которые все это время согревали хозяина своим теплом. Они охраняли его и от спасателей, не подпуская к нему незнакомых людей, пока не приехала жена охотника.

«Подобное поведение собак вовсе не заурядный случай, — считает председатель общества охотников Миллеровского района Геннадий Шеховцов. — Бывало, когда охотник терялся или происходили другие ЧП, так потом мы еще два или три дня и собаку его искали. Гончие часто убегают в лес. А тут — пример верности».

Охотника госпитализировали, но, к сожалению, жизнь его спасти не удалось.

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