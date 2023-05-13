Собственников ТЦ в Ингушетии привлекут к ответственности за нарушение санитарных норм
Собственников торгового центра в городе Назрани Ингушетии привлекут к ответственности за нарушение требований санитарного законодательства, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.
Отмечается, что администрация города отреагировала на сообщения в социальных сетях о ненадлежащем санитарном состоянии прилегающей территории одного из ТЦ.
В мэрии отметили, что на место выехала комиссия, которая выявила множество нарушений. Они зафиксированы, составлены соответствующие материалы, которые будут направлены в компетентные органы для принятия решений.
В администрации также напомнили, что подобная ситуация несколько месяцев назад была и на другом объекте в центральном административном округе города. Мусор пришлось убирать с привлечением техники. Власти призвали горожан соблюдать и поддерживать надлежащее санитарное состояние Назрани.