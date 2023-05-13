Антисанитария

Собственников ТЦ в Ингушетии привлекут к ответственности за нарушение санитарных норм

0

Собственников торгового центра в городе Назрани Ингушетии привлекут к ответственности за нарушение требований санитарного законодательства, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

Отмечается, что администрация города отреагировала на сообщения в социальных сетях о ненадлежащем санитарном состоянии прилегающей территории одного из ТЦ.

В мэрии отметили, что на место выехала комиссия, которая выявила множество нарушений. Они зафиксированы, составлены соответствующие материалы, которые будут направлены в компетентные органы для принятия решений.

В администрации также напомнили, что подобная ситуация несколько месяцев назад была и на другом объекте в центральном административном округе города. Мусор пришлось убирать с привлечением техники. Власти призвали горожан соблюдать и поддерживать надлежащее санитарное состояние Назрани.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 29 пришкольных лагерях Ингушетии летом отдохнут около 3 тыс. детей
Жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии за хранение гранаты и боеприпасов
Двое жителей Ингушетии предстанут перед судом за попытку сбыть героин
В Ингушетии более 36 тыс. человек вовлечено в волонтерскую деятельность
В Ингушетии ожидаются сильные дожди
Из Ингушетии в ДНР отправили 60 тонн бутилированной воды
Более 50 спортсменов приняли участие в чемпионате Ингушетии по боксу
Новую трехэтажную школу открыли в Ингушетии
В Ингушетии на улицах с проблемами водоснабжения установят накопительные резервуары
Глава Ингушетии призвал жителей региона проголосовать за благоустройство общественных пространств
В Ингушетии неизвестные деревянной битой избили двух человек

Главное

Яндекс.Метрика

 