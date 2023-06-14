Благоустройство

Собственников точек в ТЦ «Ковчег» в Ингушетии обязали благоустроить прилегающие территории

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Собственников точек в Торговом центре «Ковчег» в Назрани обязали благоустроить прилегающие территории.

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии города, градоначальник Урусхан Евлоев на очередном совещании обратил внимание руководителя Центрального административного округа на состояние территории ТЦ и поручил принять необходимые меры.

Сегодня администрация ЦАО выдала собственникам предписания о необходимости наведении порядка в течение пяти суток, в противном случае будут приняты меры, ограничивающие ведение торговой деятельности на территории «Ковчега».

Напомним, 5 июня текущего года ТЦ «Ковчег» произошел пожар, никто не пострадал.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на третьем этаже четырехэтажного Торгового центра. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

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