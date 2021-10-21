Соглашение о взаимодействии в сфере развития АПК подписали Ингушетия и Россельхозбанк

Как было заявлено на встрече руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова и заместителя председателя правления Россельхозбанка Дениса Константинова, региональные власти приветствуют расширение деятельности кредитного учреждения.

Калиматов отметил, что в Ингушетии динамично развивается агропромышленный комплекс. В частности, в прошлом году государственные сельхозпредприятия в несколько этапов закупили десять тысяч овец, которые в текущем году принесли потомство — около пяти тысяч ягнят.

«Некоторые предприятия, которые еще недавно были банкротами, сегодня не имеют ни кредиторской задолженности, ни долгов по налогам и зарплате. У нас возродились кошары, которые были закрыты и пустовали, появились новые рабочие», — сказал Глава.

Он подчеркнул, что выделенные государством субсидии на закупку семян, удобрений, ГСМ были израсходованы строго по назначению. Отсюда и такой весомый результат. При этом животных удалось приобрести на доходы предприятий.

По его словам, республиканское правительство планирует по максимуму обеспечить регион животноводческой продукцией местных хозяйств. Кроме того, в январе следующего года в Ингушетии будет запущен цех по переработке шерсти овец и будут приниматься меры по развитию молочного комбината и скотобоен.

«Для «Россельхозбанка» здесь большое поле деятельности, и у нас есть над чем совместно поработать», — отметил Калиматов.

Константинов поблагодарил власти региона за поддержку в продвижении банка. По его словам, финансовое учреждение готово вкладывать средства в проекты, развивать в республике агротуризм и школу фермеров.

После беседы состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Ингушетии и Россельхозбанком.