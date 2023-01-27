Соглашения на 4,8 млрд руб. заключат власти Ингушетии на реализацию нацпроектов

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В селах и городах республики в этом году появятся учреждения образования, автомобильные мосты, ДК и поменяют облик дорожных артерий по различным нацпроектам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального парламента.

«В 2023 году запланировано заключение финансовых соглашениях в рамках национальных проектов на общую сумму 4 млрд 819 млн рублей», — сказал представитель Народного собрания.

Так, предполагается завершение строительства 11 объектов общего образования на 6 тыс. 458 мест. Введут в эксплуатацию два ДК в Даттыхе и Гейрбек-Юрте, больницу для трех сел в Кантышево, ФАП в населенном пункте Южное, амбулаторию в селе Сурхахи, здание инфекционного отделения для детской больницы, корпус для Дома ветеранов на полсотни мест.

Кроме того, намечена реконструкция двух автомобильных мостов, строительство и реконструкция восьми участков автодорог, возведение ФОКа с бассейном в Сунже, обустройство 22 территорий общественного пользования.

Вместе с тем в этом году в Ингушетии стартует строительство 6 объектов, которое завершат в будущем году, в том числе ФОК в Барсуках, школа в отдаленном селе Берд-Юрт, общеобразовательное учреждение на 320 мест в сельском поселении Южное, школы на 720 мест каждая в Назрани и Плиево, новый ДК в горном селе Джейрах.

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