«Сегодня уже могу похвастаться, или как сказать скромнее, что в действительности сельское хозяйство было в запущенном состоянии, много было придуманных всяких кредиторок и ещё чего-то. Мы просто собрали и предложили вариант: у вас 16 ГУПов — будет пять. Заработали все», — сказал Калиматов.

Как отметил руководитель региона, урожайность в республике была около 15–16 центнеров с гектара. Сейчас аграрии получают более 30 центнеров овса с гектара, ячменя — около 40, а пшеницы — 40-45, а в некоторых районах и больше 50. Общий урожай зерновых составил более 280 тысяч тонн.

Кроме того, в Ингушетии выросло поголовье мелкого рогатого скота. Власти региона взяли под контроль выделение удобрений, семян и перевели в юридическую плоскость все отношения в этом направлении.

По его словам, чтобы сбить высокие цены, в регионе провели свыше 30 продовольственных ярмарок.