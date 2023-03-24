Инфляция

Сокращение затрат животноводов привело к замедлению роста цен на мясо в Ингушетии

0

В феврале годовая инфляция в республике продолжила свое замедление и составила 17,7% после 18,1% в январе.

Cдержанный спрос населения, снижение затрат некоторых производителей продуктов питания, а также постепенное налаживание альтернативных каналов поставок ряда непродовольственных товаров определили динамику инфляции, сообщает отделение Национального банка по региону Южного главного управления Банка России.

«Сокращение затрат животноводов республики в феврале привело к замедлению роста цен на говядину, мясо птицы, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Уменьшение издержек производителей также снизило себестоимость молочной продукции. В результате сократился темп прироста цен на молоко, масло сливочное, творог, сметану и кисломолочные продукты», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

В условиях сдержанного потребительского спроса замедлился годовой рост цен на пылесосы, холодильники и стиральные машины. Этому способствовало увеличение предложения бытовой техники и электроники на фоне постепенного налаживания альтернативных каналов поставок, в том числе параллельного импорта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Абукар Эльжаркиев стал победителем Всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу
В Миннаце Ингушетии провели информационно-разъяснительную работу с руководителями НКО
В Карабулаке прошёл сход граждан по вопросам военной службы по контракту
ИнгГУ вошел в топ-5 еженедельного рейтинга университетских Телеграм-каналов
Председатель Народного собрания Ингушетии принял дольщиков недостроенных домов
Сотрудники Управления Росреестра по Ингушетии провели мастер-класс для студентов ИнгГУ
Ингушский боксёр Рахим Джандигов стал призёром всероссийских соревнований в Казани
В Минспорта Ингушетии чествовали именитого тренера Яхью Мерешкова
В Ингушетии кинолог со служебной собакой помог обнаружить тайник с героином
Для предпринимателей Ингушетии расширяют возможности онлайн-продвижения бизнеса
В Ингушетии семьи участников СВО будут обслуживаться в МФЦ вне очереди

Главное

Яндекс.Метрика

 