Сокращение затрат животноводов привело к замедлению роста цен на мясо в Ингушетии

Cдержанный спрос населения, снижение затрат некоторых производителей продуктов питания, а также постепенное налаживание альтернативных каналов поставок ряда непродовольственных товаров определили динамику инфляции, сообщает отделение Национального банка по региону Южного главного управления Банка России.

«Сокращение затрат животноводов республики в феврале привело к замедлению роста цен на говядину, мясо птицы, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Уменьшение издержек производителей также снизило себестоимость молочной продукции. В результате сократился темп прироста цен на молоко, масло сливочное, творог, сметану и кисломолочные продукты», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

В условиях сдержанного потребительского спроса замедлился годовой рост цен на пылесосы, холодильники и стиральные машины. Этому способствовало увеличение предложения бытовой техники и электроники на фоне постепенного налаживания альтернативных каналов поставок, в том числе параллельного импорта.