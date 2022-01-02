Пенсия

Сокращенные на работе россияне с 1 января могут досрочно выйти на пенсию

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С 1 января россияне, уволенные с работы в предпенсионном возрасте по причине сокращения, смогут досрочно выйти на пенсию. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившем в силу с этого года, пишет «РГ».

Из документа следует, что гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением штата работников, с их согласия «может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста».

При этом одним из обязательных условий для более раннего выхода на пенсию в этом случае является наличие необходимого страхового стажа работника. Под страховым стажем подразумевается период работы с отчислениями в ФСС. Для мужчин он должен быть не меньше 25 лет, для женщин — 20.

При соблюдении перечисленных условий и при отсутствии возможности трудоустройства служба занятости предложит досрочный выход на пенсию.

Благодаря еще одному нововведению с 1 января пенсионерам предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока, напоминает издание.

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