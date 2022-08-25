Солисты ансамбля «Ингушетия» стали победителями конкурса «Короли лезгинки»

Более 100 танцоров лезгинки из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии и Чечни сразились в творческих поединках, чтобы выяснить, кто лучше всех исполняет национальный танец. На главной сцене фестиваля они показали красоту национальных костюмов и традиций, а также продемонстрировали мощь и самобытность своей культуры.

Организаторы конкурса устроили масштабное зрелище, в котором традиционные танцевальные номера предстали в современном формате, похожем на настоящее телевизионное шоу. Конкурс прошел по двум направлениям: соревнования среди творческих танцевальных коллективов и батлы сольных исполнителей кавказского танца — профессионалов и любителей.

Финал конкурса «Короли лезгинки» на главной сцене стал одним из самых зрелищных и ярких событий фестиваля «Таврида. АРТ». Зрители ближе познакомились с культурой народов Кавказа и увидели особенности национального танца каждого региона.