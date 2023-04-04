Солисты ансамбля «Сийг» из Ингушетии стали обладателями Гран-при фестиваля «Золотой орёл»

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» и юные вокалистки Имана и Далия Хашиевы из сельского поселения Троицкое Сунженского района произвели настоящий фурор на Втором международном многожанровом фестивале-конкурсе «Золотой орёл», который прошел в Назрани с 30 марта по 2 апреля.

Как рассказал газете «Ингушетия» художественный руководитель ансамбля «Сийг» Магомед Имагожев, воспитанники сельского ДК представили на суд жюри шесть танцевальных и четыре вокальных номера.

В итоге юные солисты ансамбля Расул Яндиев и Рахия Имагожева стали обладателями Гран-при, а коллектив стал четырехкратным лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Имана и Далия Хашиевы стали трехкратными лауреатами первой степени и лауреатами третьей степени.

«Стоит отметить, что вокалистки впервые приняли очное участие в таком большом культурном форуме, и вполне успешно», — рассказал корреспонденту «Ингушетии» Магомед Имагожев.

Организатором фестиваля выступила туристическая фирма «Пирамида-тур» — координатор международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века».

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