«Согласно постановлению ЦИК от 14 июля 2021 года, при проведении выборов депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва в 20:00 по местному времени 19 сентября председатель ТИК сообщает присутствующим о том, что в помещении территориальной комиссии ведутся видеонаблюдение, звуко- и видеозапись», — сказал собеседник газеты.

Он уточнил, что видеонаблюдение именно в территориальных избирательных комиссиях республики заработает в 20:00 19 сентября, то есть при подписании протоколов.

«Вчерашнее подключение ТИК к системе видеонаблюдения было тренировкой», — добавил он.

Ранее глава регионального отделения «Яблока», кандидат в депутаты Госдумы Руслан Муцольгов заявил, что в девяти территориальных избирательных комиссиях Ингушетии отключена система видеонаблюдения. Вместо трансляции с участков система сообщает, что «до начала трансляции осталось 2 дня».

Муцольгов отметил, что карта видеонаблюдения отображает не все участки, что может свидетельствовать о том, что камеры есть не на всех УИКах.

Для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В регионе работают 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии по состоянию на 1 января текущего года составляет 230 292 человека. Выборы будут проходить 17-19 сентября.

Депутаты Народного собрания субъекта избираются по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система). Республиканский избирательный округ, по которому избираются депутаты Народного собрания региона, включает в себя всю территорию Ингушетии.

Количество замещаемых мандатов — 32. Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоит из 32 депутатов, представляющих четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР.