Состояние пострадавшего при пожаре в Ингушетии оценивается как стабильное

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Мужчина, пострадавший при пожаре в сельском поселении Троицкое Сунженского района 17 сентября, в результате которого погибли женщина и ребенок, эвакуирован вертолетом санитарной авиации в ожоговый центр СКФО в городе Махачкала.

Как сообщили в Минздраве республики, на борту воздушного судна находилась бригада медиков Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Отмечается, что привлечение санитарной авиации потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1977 года рождения, находившемуся в Сунженской центральной районной больнице с множественными ожогами тела. На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное.

«К сожалению, основными причинами возникновения пожаров в домах зачастую бывает нарушение правил эксплуатации газовых устройств, электрооборудования, неисправность электропроводки. И эти случаи в Ингушетии не редки. Когда в результате таких несчастий обрывается жизнь взрослого человека — это, несомненно, большая потеря и боль для его родных и близких, но когда огонь забирает жизнь ребенка — это особенно тяжело», — отметил ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выразив соболезнования родным и близким погибших и пожелав выздоровления получившим ожоги.

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