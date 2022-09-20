Состояние пострадавшего при пожаре в Ингушетии оценивается как стабильное

Как сообщили в Минздраве республики, на борту воздушного судна находилась бригада медиков Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Отмечается, что привлечение санитарной авиации потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1977 года рождения, находившемуся в Сунженской центральной районной больнице с множественными ожогами тела. На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное.

«К сожалению, основными причинами возникновения пожаров в домах зачастую бывает нарушение правил эксплуатации газовых устройств, электрооборудования, неисправность электропроводки. И эти случаи в Ингушетии не редки. Когда в результате таких несчастий обрывается жизнь взрослого человека — это, несомненно, большая потеря и боль для его родных и близких, но когда огонь забирает жизнь ребенка — это особенно тяжело», — отметил ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выразив соболезнования родным и близким погибших и пожелав выздоровления получившим ожоги.