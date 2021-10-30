Сотни семей из Пригородного района получили продуктовую помощь к годовщине осетино-ингушского конфликта

«По инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова проведена республиканская благотворительная акция в помощь малоимущим в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, порядка 500 остро нуждающихся семей Ингушетии и сел Пригородного района получили помощь в виде мяса, муки, сахара и других продуктов первой необходимости. Продуктовые наборы на личном автотранспорте развозили государственные, муниципальные служащие, молодежные активисты и общественники.

По данным ингушской региональной общественной организации «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших», в период вооруженного конфликта с 30 октября по 5 ноября 1992 года погибло 474 жителя Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности. Среди погибших — 27 женщин, 31 ребенок, 45 стариков.

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей (по последним данным, в списке без вести пропавших все еще числятся 192 ингуша). Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).

В течение трех-четырех дней из 19 населенных пунктов Северной Осетии, спасаясь, вынуждены были уйти десятки тысяч ингушей, их домовладения были разграблены, сожжены и разрушены. Основные мероприятия к годовщине трагедии проходят в субботу на территории мемориального комплекса «ГIоазота кашамаш» в ингушской Назрани, где установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести в дни трагических событий.