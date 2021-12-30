Сотрудница Миннаца Ингушетии занесена в Книгу рекордов России за перевод песни «День Победы»

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Сотрудница Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Мадина Барахоева занесена в Книгу рекордов России за дословный перевод песни «День Победы» на ингушский язык, сообщили в пресс-службе Народного собрания республики.

Барахоева — автор более 600 песен, заслуженный работник культуры Ингушетии, член Союза композиторов России и региона, начальник отдела по внешним связям и национальной политике регионального Миннаца, председатель общественной организации «Ассамблея народов Ингушетии».

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Международный музыкальный онлайн-марафон к 75-летию Великой Победы, в котором приняла участие Барахоева, с рекордным количеством участников занесен в Книгу рекордов России.

В проекте приняли участие жители из более 360 городов и поселков России. Более 100 участников марафона прислали видеопесни из 29 стран мира. Песня была переведена и спета на 13 национальных языках. Возраст участников составил от 2 до 97 лет.

Каждому участнику вручен именной сертификат музыкального онлайн-марафона.

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