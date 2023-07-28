Сотрудничество

Сотрудничество с главным центром спецсвязи по грузоперевозкам обсудили в Ингушетии

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Премьер республики Владимир Сластенин встретился с начальником Регионального управления специальной связи по СКФО — Управления специальной связи по Краснодарскому краю Русланом Гезгиевым. Стороны обсудили развитие сотрудничества по текущим вопросам грузоперевозок на территории республики, а также перспективы открытия в регионе территориального Управления специальной связи.

Как отметил Гезгиев, предприятие обладает необходимой инфраструктурой и компетенциями для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

«У нас есть собственный автопарк бронированной и специальной техники, современная система мониторинга и охранно-телеметрических комплексов, высококвалифицированные сотрудники, оказывающие вооруженное сопровождение грузов, — это дает полную гарантию сохранности перевозимых отправлений. Кроме того, у нас широкая филиальная сеть — управления открыты по всей стране, в том числе в городах СКФО», — подчеркнул начальник Управления.

Сластенин сказал о том, что республиканское управление спецсвязи может быть полезно для оптимизации деятельности, связанной с этой областью.

«Уверен, что открытие филиала спецсвязи поможет наладить более эффективное управление и контроль за качеством услуг связи и перевозок в нашем регионе, расширить к ним доступ в отдаленных районах, и, главное, улучшить безопасность инфраструктуры связи», — подчеркнул премьер.

Отметим, что Главный центр специальной связи — государственный логистический оператор, оказывающий услуги по доставке секретной корреспонденции, опасных, ценных и иных отправлений. Спецсвязь насчитывает более 200 отделений по всей стране.

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