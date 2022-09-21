Коррупция

Сотрудник администрации Главы и правительства Ингушетии провел встречу с молодежью на тему коррупции

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Начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства Ингушетии Борис Паров провел встречу молодежью городов Карабулак и Сунжа, а также Сунженского района в Национальной библиотеке республике имени Джемалдина Яндиева.

Открывая встречу, Паров отметил, что коррупция как явление представляет огромный вред для общества, и призвал молодых людей не молчать, если они сталкивались с фактами ее проявления.

Он подчеркнул, что образовательная организация является зоной риска совершения преступлений коррупционной направленности, в частности, дачи и получения взятки. Именно с этим, по его словам, связано пристальное внимание к вузам и образовательному процессу.

Ребятам были разъяснены формы и особенности коррупции, законодательное регулирование связанных с ней вопросов, подчеркнуты основные направления антикоррупционной политики.

В ходе встречи участники просмотрели социальные видеоролики, ознакомились с выставкой «За коррупцию расплачивается каждый из нас».

По завершению собрания все участники получили тематические ручки, буклеты «Стоп Коррупция» с номерами телефонов, по которым любой гражданин может позвонить и уведомить руководство управления о коррупционных проявлениях.

На мероприятии также присутствовали главный специалист управления Хадижа Татиева и представители республиканского комитета по делам молодежи Мустафа Гомкортиев и Магомед Ужахов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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