Сотрудник администрации Назрановского района Ингушетии стал серебряным призером Всероссийского турнира по вольной борьбе
Сотрудник администрации Назрановского муниципального района Малик Олигов стал серебряным призером Всероссийского турнира по вольной борьбе в городе Сочи.
Ингушский спортсмен выступил в весовой категории 97 кг. Тренером борца является Юсуф Аксагов.
«От души поздравляем с победой, коллега! Желаем в любой борьбе, в любом бою побеждать так же ярко, красиво, уверенно и достойно! Пусть в жизни будет много таких праздников и заслуженных наград. Желаем оставаться сильным человеком, который точно знает, к чему он стремится», — опубликовала сообщение пресс-служба администрации района.