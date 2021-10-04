Сотрудник администрации Назрановского района Ингушетии стал серебряным призером Всероссийского турнира по вольной борьбе

Ингушский спортсмен выступил в весовой категории 97 кг. Тренером борца является Юсуф Аксагов.

«От души поздравляем с победой, коллега! Желаем в любой борьбе, в любом бою побеждать так же ярко, красиво, уверенно и достойно! Пусть в жизни будет много таких праздников и заслуженных наград. Желаем оставаться сильным человеком, который точно знает, к чему он стремится», — опубликовала сообщение пресс-служба администрации района.