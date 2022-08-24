Сотрудник филиала банка в Ингушетии подозревается в хищении 30 тыс. рублей

Полицейские установили, что 25 августа и 4 сентября 2020 года житель региона, являясь служащим филиала банковской организации, расположенного в Ингушетии, путем неправомерного доступа к программному обеспечению, создал два платежных поручения, похитив тем самым в общей сложности свыше 30 тыс. рублей.

В действиях гражданина усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 272 УК России.