МВД

Сотрудник филиала банка в Ингушетии подозревается в хищении 30 тыс. рублей

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Правоохранители Ингушетии раскрыли факты хищения денежных средств с банковского счета и неправомерного доступа к компьютерной информации, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полицейские установили, что 25 августа и 4 сентября 2020 года житель региона, являясь служащим филиала банковской организации, расположенного в Ингушетии, путем неправомерного доступа к программному обеспечению, создал два платежных поручения, похитив тем самым в общей сложности свыше 30 тыс. рублей.

В действиях гражданина усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 и ч. 3 ст. 272 УК России.

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