Профилактика

Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу со школьниками города Малгобека

0

Начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Малгобеку и Малгобекскому району Ахмед Котиев провел профилактическую беседу с учащимися тринадцатой школы города.

Сотрудник чрезвычайного ведомства проверил противопожарное состояние школы, наличие в ней первичных средств пожаротушения. Осмотрел эвакуационные выходы.

С педагогами и рабочим персоналом школы проведена разъяснительная беседа с вручением им памяток о мерах пожарной безопасности.

В общении с учащимися представитель МЧС напомнил детям важность соблюдения мер личной безопасности, алгоритм набора номера телефона служб экстренной помощи «112».

«Пожарная безопасность образовательных учреждений на вверенной нам территории — одна из главных задач сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы. С детьми надо говорить понятным им языком, с приведением примеров. Тогда они лучше понимают и усваивают тему профилактической беседы», — цитирует Котиева пресс-служба МЧС по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэр столицы Ингушетии поощрен «Единой Россией» за поддержку семей участников СВО
Постпред Ингушетии в Москве навестил в госпитале раненных в ходе СВО бойцов из региона
В МВД по Ингушетии можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий
29 ремесленников из Ингушетии приобрели оборудование благодаря социальным контрактам
Глава Ингушетии: фестиваль «Край мастеров» — место притяжения для ценителей культурных богатств
Президент России в штабе СВО заслушал предложения военачальников о планах действий
Молодых поэтов Ингушетии приглашают принять участие в фестивале-конкурсе «Берега дружбы»
В городе Малгобеке Ингушетии модернизирован музей боевой и трудовой славы
Глава Ингушетии дал старт акции «Ёлка желаний» в регионе
Назначен новый руководитель ОПФР по Ингушетии
Жителя Ингушетии обвинили в избиении соседа за выпас скота

Главное

Яндекс.Метрика

 