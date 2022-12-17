Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу со школьниками города Малгобека

Сотрудник чрезвычайного ведомства проверил противопожарное состояние школы, наличие в ней первичных средств пожаротушения. Осмотрел эвакуационные выходы.

С педагогами и рабочим персоналом школы проведена разъяснительная беседа с вручением им памяток о мерах пожарной безопасности.

В общении с учащимися представитель МЧС напомнил детям важность соблюдения мер личной безопасности, алгоритм набора номера телефона служб экстренной помощи «112».

«Пожарная безопасность образовательных учреждений на вверенной нам территории — одна из главных задач сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы. С детьми надо говорить понятным им языком, с приведением примеров. Тогда они лучше понимают и усваивают тему профилактической беседы», — цитирует Котиева пресс-служба МЧС по республике.