Взятка

Сотрудник министерства промышленности попался на крупной взятке за продление лицензии на продажу алкоголя в Ингушетии

0

Задержан работник министерства промышленности и цифрового развития республики по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн руб., сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция выявила факт получения работником министерства через посредника в лице местной жительницы взятки в размере 1,5 млн руб. за принятие положительного решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», — сказал представитель ведомства.

По его информации, мужчина задержан, следственные органы решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Санкция за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В высокогорном ингушском селе появится новый ДК на 200 зрителей
Уполномоченный по правам человека и министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии провели совместный прием граждан
Освоено 73% целевых средств, выделенных Ингушетии на реализацию нацпроектов в текущем году
Ингушетия в числе 10 регионов России с наименьшим зарплатным неравенством
Минкультуры Ингушетии объявило конкурс на включение гражданских служащих и граждан в кадровый резерв
В Ингушетии объявлены флешмобы ко Дню государственного флага России
Благодаря народной программе «Единой России» в отдаленном селе Ингушетии благоустроили родник
В ОП Ингушетии провели круглый стол «Выборная конкурентность: факты, цифры, реалии»
Более 700 обращений жителей отработано ЦУР Ингушетии через платформу обратной связи
Четыре кандидата зарегистрированы в Ингушетии для участия в предстоящих выборах в Госдуму
Юнармейцы из Ингушетии стали участниками медиасмены в ВДЦ «Орленок»

Главное

Яндекс.Метрика

 