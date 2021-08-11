Сотрудник министерства промышленности попался на крупной взятке за продление лицензии на продажу алкоголя в Ингушетии

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция выявила факт получения работником министерства через посредника в лице местной жительницы взятки в размере 1,5 млн руб. за принятие положительного решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», — сказал представитель ведомства.

По его информации, мужчина задержан, следственные органы решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Санкция за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.