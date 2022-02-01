Сотрудник МВД и управляющий АЗС попали под следствие за хищение топлива на 1 млн руб. в Ингушетии

«Установлено, что в сентябре 2021 года сотрудник республиканского МВД и управляющий АЗС в Назрани, вступив в предварительный сговор, совершили хищение топлива на сумму более 1 миллиона рублей путём его продажи клиентам автозаправочной станции с использованием закрепленной за сотрудником полиции топливной карты для служебного пользования», — сказал собеседник издания.

По его информации, полученными денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Оба фигуранта задержаны по ходатайству органов предварительного следствия и заключены под стражу.

Их обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).