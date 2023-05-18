Сотрудник ОФСИН по Ингушетии спас молодую женщину, сдав кровь редкой группы
Старшему инспектору группы кадров воспитательной и социальной работы с личным составом ОФСИН России по Ингушетии Рузане Хадзиевой поступил звонок от работника Республиканской станции переливания крови, который сообщил об экстренной ситуации с одной из пациенток, поступившей в медучреждение.
Как сообщили в ведомстве, молодой женщине после родов срочно требовалась кровь редкой группы. Когда информация была передана сотрудникам уголовно-исполнительной системы республики, на призыв о помощи сразу же откликнулся старший инспектор группы специального учета ФКУ ИЦ-1 ОФСИН России по региону, капитан внутренней службы Ахмед Хамхоев.
Он незамедлительно отправился в медучреждение и после медицинского обследования обеспечил сдачу необходимого количества крови. Позже медработники сообщили, что благодаря оказанной сотрудниками помощи состояние молодой женщины стабилизировалось.
Работники больницы и родственники пациентки выразили слова благодарности Ахмеду Хамхоеву за его безотказную помощь и добровольную сдачу крови.