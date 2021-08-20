Сотрудник ОФСИН России по Республике Ингушетия спас пострадавшего при дорожно- транспортном происшествии, сдав кровь редкой группы
Утром 18 августа в дежурную службу ОФСИН позвонил работник из Республиканской станции переливания крови и рассказал, что пострадавшему при ДТП срочно нужна кровь редкой группы, которая имеется у их сотрудника Умара Ведзижева, сообщила пресс-служба ОФСИН России по Республике Ингушетия.
Исполняя свой человеческий долг, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Ингушетия Умар Ведзижев отправился на станцию переливания крови. Перед сдачей крови сотрудник уголовно-исполнительной системы прошел медицинский осмотр и обследование.
Работники станции выразили благодарность Умару Ведзижеву за его безотказную и добровольную сдачу крови.