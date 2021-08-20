ОФСИН

Сотрудник ОФСИН России по Республике Ингушетия спас пострадавшего при дорожно- транспортном происшествии, сдав кровь редкой группы

0

Утром 18 августа в дежурную службу ОФСИН позвонил работник из Республиканской станции переливания крови и рассказал, что пострадавшему при ДТП срочно нужна кровь редкой группы, которая имеется у их сотрудника Умара Ведзижева, сообщила пресс-служба ОФСИН России по Республике Ингушетия.

Исполняя свой человеческий долг, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Ингушетия Умар Ведзижев отправился на станцию переливания крови. Перед сдачей крови сотрудник уголовно-исполнительной системы прошел медицинский осмотр и обследование.

Работники станции выразили благодарность Умару Ведзижеву за его безотказную и добровольную сдачу крови.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ранее судимый фальшивый правоохранитель из Ингушетии задержан в КБР с наркотиками
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет акция «В музей всей семьей»
За сутки в Ингушетии умерло два человека с Covid-19
Учебный год в Ингушском госуниверситете начнется с 1 сентября
Как взять кредит наличными
Избирательная комиссия Ингушетии провела обучающий семинар в Малгобекском районе
Ингушские спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Москве
В Малгобекском районе Ингушетии проводятся рейды по мониторингу пожароопасной ситуации в сёлах, граничащих с лесом
В сельском поселении Галашки Ингушетии обустроили новый пешеходный тротуар
В Сунженском районе Ингушетии проверили избирательные участки и помещения для голосования
Глава Ингушетии запретил запуск алюминиевого завода из-за отсутствия очистных сооружений

Главное

Яндекс.Метрика

 