Сотрудник ОФСИН России по Республике Ингушетия спас пострадавшего при дорожно- транспортном происшествии, сдав кровь редкой группы

Утром 18 августа в дежурную службу ОФСИН позвонил работник из Республиканской станции переливания крови и рассказал, что пострадавшему при ДТП срочно нужна кровь редкой группы, которая имеется у их сотрудника Умара Ведзижева, сообщила пресс-служба ОФСИН России по Республике Ингушетия.