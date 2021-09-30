Турнир

Сотрудник республиканской прокуратуры признан лучшим шахматистом на турнире среди коллег

0

В Магасе подвели итоги шахматного турнира в честь празднования 300-летия прокуратуры России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Турнир, посвященный празднованию 300-летия прокуратуры РФ среди работников и пенсионеров ведомства, членов их семей состоялся в центре культурного развития. Победителем состязаний стал замначальника отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры региона Магомед Тангиев», — сказал сотрудник пресс-службы.

По словам представителя региональной прокуратуры, Тангиев обыграл всех соперников в пяти партиях из шести, одна закончилась ничейным счетом.

Второе место занял помощник прокурора Карабулака Гапур Дахкильгов, на третьей позиции в личном первенстве заместитель Малгобекского городского прокурора Измаил Кодзоев.

Спортивные баталии между представителями «ока государева» прошли под эгидой федерации шахмат Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии задержан пенсионер за убийство женщины в 2003 году
«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru Group
ОАО «РЖД», комитет по туризму Ингушетии и ООО «Ретро-Туризм» заключили соглашение о сотрудничестве
РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Россия. 85 приключений»
В Ингушетии за сутки умер один человек, 66 новых случаев Covid-19
Взыскан уголовный штраф за использование чужого товарного знака
РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов
Прокурор Республики Ингушетия с плановой проверкой посетил следственный изолятор № 1
РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России
Три семьи переехали в новые квартиры из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 