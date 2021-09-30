Сотрудник республиканской прокуратуры признан лучшим шахматистом на турнире среди коллег
В Магасе подвели итоги шахматного турнира в честь празднования 300-летия прокуратуры России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Турнир, посвященный празднованию 300-летия прокуратуры РФ среди работников и пенсионеров ведомства, членов их семей состоялся в центре культурного развития. Победителем состязаний стал замначальника отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры региона Магомед Тангиев», — сказал сотрудник пресс-службы.
По словам представителя региональной прокуратуры, Тангиев обыграл всех соперников в пяти партиях из шести, одна закончилась ничейным счетом.
Второе место занял помощник прокурора Карабулака Гапур Дахкильгов, на третьей позиции в личном первенстве заместитель Малгобекского городского прокурора Измаил Кодзоев.
Спортивные баталии между представителями «ока государева» прошли под эгидой федерации шахмат Ингушетии.