Сотрудник управления Росгвардии по Ингушетии призвал школьников изучать историю Отчества

Как сообщает пресс-служба управления, в рамках всероссийской патриотической акции «За Армию! За Россию!», боец рассказал собравшимся о патриотизме, мужестве и отваге коллег, выполняющих задачи за пределами пунктов постоянной дислокации и ответил на вопросы детей. В ходе встречи отдельное внимание было уделено необходимости в получении знаний об истории своего Отечества.

«Ваши достижения в самых разных сферах, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценностей и традиций, преданность родине будут определять ее будущее», — отметил Бекхан Манкиев.

Ребята передали гостю написанные ими письма для военнослужащих. В свою очередь, сержант поблагодарил руководство школы, педагогов и их воспитанников за поддержку и посильную помощь.