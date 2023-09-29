Росгвардия

Сотрудник управления Росгвардии по Ингушетии призвал школьников изучать историю Отчества

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Военнослужащий Назрановского полка управления войск национальной гвардии по Ингушетии сержант Бекхан Манкиев встретился с учениками ведомственной школы, которые не раз направляли на передовую письма поддержки воинам и принимали участие в сборе гуманитарного груза.

Как сообщает пресс-служба управления, в рамках всероссийской патриотической акции «За Армию! За Россию!», боец рассказал собравшимся о патриотизме, мужестве и отваге коллег, выполняющих задачи за пределами пунктов постоянной дислокации и ответил на вопросы детей. В ходе встречи отдельное внимание было уделено необходимости в получении знаний об истории своего Отечества.

«Ваши достижения в самых разных сферах, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценностей и традиций, преданность родине будут определять ее будущее», — отметил Бекхан Манкиев.

Ребята передали гостю написанные ими письма для военнослужащих. В свою очередь, сержант поблагодарил руководство школы, педагогов и их воспитанников за поддержку и посильную помощь.

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