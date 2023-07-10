Сотрудникам управления Росгвардии по Ингушетии вручили награды
В клубе Назрановского полка Росгвардии состоялась торжественная церемония награждения отличившихся военнослужащих и сотрудников ведомства.
Государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты правоохранителям вручил начальник управления войск национальной гвардии по республике генерал-майор полиции Микаил Буружев.
Руководитель территориального органа поблагодарил награжденных за добросовестно исполненный воинский и служебный долг. Он выразил уверенность в их дальнейших успехах в службе на благо Отечества, сообщает пресс-служба ведомства.