Награды

Сотрудникам управления Росгвардии по Ингушетии вручили награды

0

В клубе Назрановского полка Росгвардии состоялась торжественная церемония награждения отличившихся военнослужащих и сотрудников ведомства.

Государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты правоохранителям вручил начальник управления войск национальной гвардии по республике генерал-майор полиции Микаил Буружев.

Руководитель территориального органа поблагодарил награжденных за добросовестно исполненный воинский и служебный долг. Он выразил уверенность в их дальнейших успехах в службе на благо Отечества, сообщает пресс-служба ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В незаконном хранении пистолета и патронов обвиняется житель Ингушетии
Два населенных пункта в Ингушетии останутся без света на 10 часов из-за ремонтных работ
Школьники из Малгобека Ингушетии отдыхают в летнем лагере имени Владимира Комарова
Власти столицы Ингушетии борются с незаконным ограждением дворов шлагбаумами
Новая система мониторинга позволит властям Ингушетии следить за ходом ликвидации аварий
В музее ИЗО Ингушетии стартовал проект «Наши книжные находки»
Полпред Ингушетии в СЗФО Муслим Аушев встретился с военнослужащими из республики
Росагролизинг готов поддержать ингушских сельхозтоваропроизводителей
В Ингушетии пройдет Всероссийский молодежный форум-поход «Трасса развития — 2023»
За нападение на полицейских будут судить жителя Сунженского района Ингушетии
Жителю Ингушетии грозит до 10 лет тюрьмы за хранение более 300 граммов марихуаны

Главное

Яндекс.Метрика

 