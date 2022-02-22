Рейд

Сотрудниками Роспотребнадзора по Ингушетии проведены рейды по выявлению немаркированных товаров

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Сотрудниками Роспотребнадзора по Ингушетии были проведены профилактические рейдовые мероприятия совместно с НТРК «Ингушетия» по выявлению реализации немаркированной продукции.

Как сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве, рейды проводились на территории г. Назрани. В ходе мероприятий сотрудниками проводилась активная разъяснительная работа с индивидуальными предпринимателями, реализующими товары легкой промышленности, обувь, изделия из натурального меха, парфюмерную продукцию. Их предупредили о недопустимости реализации продукции с отсутствием маркировки контрольными идентификационными знаками (QR-коды) и другой информации о товарах, предусмотренными законодательством о защите прав потребителей. Также было разъяснено о необходимости регистрации в системе «Честный знак» для лиц, осуществляющих реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Особо отмечается, что в случае выявления в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий фактов реализации указанной группы товаров с отсутствием обязательной маркировки контрольными идентификационными знаками (QR-коды), виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, с назначением административных наказаний в виде штрафа с конфискацией всей продукции, находящейся в реализации с отсутствием маркировки контрольными идентификационными знаками (QR-коды).

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