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Сотрудники администрации Назрановского района Ингушетии посетили семьи мобилизованных граждан

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Заместитель и помощник главы Назрановского района совместно с главами сельских поселений района посетили семьи мобилизованных военнослужащих.

По поручению Махмуд-Али Калиматова они вручили денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что материальная поддержка выделена из резервного фонда Главы Ингушетии.

Участники мероприятия пообщались с женами, матерями, отцами мобилизованных граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине на добровольной основе. «Мы вместе с вами переживаем, волнуемся и молимся за них», — подчеркнули сотрудники администрации района.

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