Сотрудники администрации Назрановского района Ингушетии посетили семьи мобилизованных граждан

По поручению Махмуд-Али Калиматова они вручили денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Отмечается, что материальная поддержка выделена из резервного фонда Главы Ингушетии.

Участники мероприятия пообщались с женами, матерями, отцами мобилизованных граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине на добровольной основе. «Мы вместе с вами переживаем, волнуемся и молимся за них», — подчеркнули сотрудники администрации района.