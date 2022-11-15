Сотрудники аппарата УПЧ в Ингушетии и ОПФР проконсультируют пенсионеров в МФЦ города Сунжа

17 ноября текущего года, с 10 до 13 часов, бесплатные юридические консультации для пенсионеров по различным правовым вопросам, а также разъяснительная работа с гражданами по вопросам пенсионного обеспечения, будут проводить заведующий сектором аппарата УПЧ в регионе Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц ОПФР Хава Мусиева.

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