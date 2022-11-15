Пенсии

Сотрудники аппарата УПЧ в Ингушетии и ОПФР проконсультируют пенсионеров в МФЦ города Сунжа

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Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии и отделения Пенсионного фонда России по республике проведут очередные совместные бесплатные консультации в рамках проекта «Правовой марафон для пенсионеров» в МФЦ города Сунжа

17 ноября текущего года, с 10 до 13 часов, бесплатные юридические консультации для пенсионеров по различным правовым вопросам, а также разъяснительная работа с гражданами по вопросам пенсионного обеспечения, будут проводить заведующий сектором аппарата УПЧ в регионе Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц ОПФР Хава Мусиева.

Адрес МФЦ: город Сунжа, ул. Менделеева,48. По вопросам проекта просьба обращаться по номерам: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75, 8 (8734) 55-19-92, сообщает информационно-аналитический сектор уполномоченного по правам человека.

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