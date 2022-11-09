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Сотрудники аппарата УПЧ в Ингушетии и отделения ПФР проведут «Правовой марафон для пенсионеров»

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Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ингушетии при участии отделения Пенсионного Фонда России по республике, 10 ноября 2022 года с 10 до 13 часов, в здании МФЦ г. Назрань будут проводиться бесплатные юридические консультации для пенсионеров по различным правовым вопросам.

Мероприятие будет проводиться в рамках реализации социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». Консультации по вопросам пенсионного обеспечения будут проводить заведующий сектором аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда России по республике Хава Мусиева.

Консультации для пенсионеров будут проводиться по адресу: г. Назрань, пр-т. Базоркина, 70. По вопросам проекта можно обращаться по номерам: 8(963) 172-42-70, 8(8734)55-11-75, 8(8734)55-19-92.

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