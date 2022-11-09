Сотрудники аппарата УПЧ в Ингушетии и отделения ПФР проведут «Правовой марафон для пенсионеров»

Мероприятие будет проводиться в рамках реализации социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров». Консультации по вопросам пенсионного обеспечения будут проводить заведующий сектором аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии Амина Парчиева и эксперт группы по работе с обращениями граждан, страхователей и застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда России по республике Хава Мусиева.

Консультации для пенсионеров будут проводиться по адресу: г. Назрань, пр-т. Базоркина, 70. По вопросам проекта можно обращаться по номерам: 8(963) 172-42-70, 8(8734)55-11-75, 8(8734)55-19-92.