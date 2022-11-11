Сотрудники центра «Молодой патриот» Ингушетии провели мероприятие для школьников

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Сотрудники центра «Молодой патриот» приняли участие в мероприятии, посвященном 80-летию со дня начала Малгобекской оборонительной операции и памяти военнослужащих Российской армии, погибших в специальной военной операции на Украине.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии», мероприятие состоялось в СОШ № 3 города Малгобека.

Участники встречи рассказали школьникам о ратных подвигах российских военных, примерах мужества и самопожертвования различных поколений защитников Родины — от участников Великой Отечественной войны до сегодняшних героев СВО.

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