Сотрудники ЦУР Ингушетии массово прошли вакцинацию от Covid-19
Весь коллектив центра управления регионом, вместе с руководителем Магомедом Мальсаговым, первым среди аналогичных проектных офисов в СКФО массово прошел вакцинацию от Covid-19.
Руководство структуры предпринимает комплекс мер, чтобы защитить работников от новой коронавирусной инфекции, сообщил газете «Ингушетия» руководитель ЦУР региона.
«С появлением российской вакцины у нас появилась возможность организовать массовую иммунизацию, чтобы остановить распространение болезни. Вакцинация сегодня — самый надежный и доказанный способ снизить риск заражения», — считает Мальсагов.
По его словам, после прививки все сотрудники чувствуют себя хорошо, побочных реакций, в том числе повышения температуры, зафиксировано не было.
Мальсагов отметил, что ЦУР Ингушетии готов оказать содействие всем желающим вакцинироваться.