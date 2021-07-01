Вакцинация

Сотрудники ЦУР Ингушетии массово прошли вакцинацию от Covid-19

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Весь коллектив центра управления регионом, вместе с руководителем Магомедом Мальсаговым, первым среди аналогичных проектных офисов в СКФО массово прошел вакцинацию от Covid-19.

Руководство структуры предпринимает комплекс мер, чтобы защитить работников от новой коронавирусной инфекции, сообщил газете «Ингушетия» руководитель ЦУР региона.

«С появлением российской вакцины у нас появилась возможность организовать массовую иммунизацию, чтобы остановить распространение болезни. Вакцинация сегодня — самый надежный и доказанный способ снизить риск заражения», — считает Мальсагов.

По его словам, после прививки все сотрудники чувствуют себя хорошо, побочных реакций, в том числе повышения температуры, зафиксировано не было.

Мальсагов отметил, что ЦУР Ингушетии готов оказать содействие всем желающим вакцинироваться.

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