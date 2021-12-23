Сотрудники ГИБДД Ингушетии за 11 месяцев 2021 года в Карабулаке выявили 3429 административных правонарушений

С докладом об обеспечении безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма выступил заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Карабулаку Алихан Мержоев.

По его словам, за указанный период на территории города зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий, 3 из них с пострадавшими.