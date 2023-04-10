Сотрудники Госавтодорнадзора по Ингушетии рассказали о своей работе за первый квартал 2023 года

Инспекторами проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации. Также осуществлялась работа по установлению причиняемого вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения собственниками транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Мониторинг проводился с использованием в автоматическом режиме специальных технических средств для получения и обработки информации о превышении весогабаритных параметров массы груза.

В целях предотвращения возможных правонарушений инспекторами ТОГАДН по РИ проводились профилактические визиты, а также консультирование и информирование в школах и транспортных комплексах республики по предупреждению возможных правонарушений.

Ведомством объявлено 281 предостережение о недопустимости нарушений в области транспортного законодательства в адрес перевозчиков автобусами поднадзорных субъектов. Прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности.

За первый квартал 2023 г. проведено: профилактических визитов — 281, консультирований — 495, информирований — 495, рейдовых мероприятий — 59, проверено автотранспорта — 953, выявлено ТС с нарушениями административного законодательства — 199, по выявленным нарушениям вынесено 215 постановлений, сумма наложенного штрафа — 402 500 руб., взыскано — 176 800 руб.

Кроме того, проводится дальнейшая совместная работа со всеми заинтересованными службами, направленная на предотвращение правонарушений транспортного законодательства и информирование через средства массовой информации.