Сотрудники Госавтодорнадзора по Ингушетии рассказали о своей работе за первый квартал 2023 года

0

Сотрудники территориального отдела Государственного автомобильного дорожного надзора (ТОГАДН) по Ингушетии рассказали о результатах своей работы за первый квартал текущего года.

Инспекторами проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации. Также осуществлялась работа по установлению причиняемого вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения собственниками транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Мониторинг проводился с использованием в автоматическом режиме специальных технических средств для получения и обработки информации о превышении весогабаритных параметров массы груза.

В целях предотвращения возможных правонарушений инспекторами ТОГАДН по РИ проводились профилактические визиты, а также консультирование и информирование в школах и транспортных комплексах республики по предупреждению возможных правонарушений.

Ведомством объявлено 281 предостережение о недопустимости нарушений в области транспортного законодательства в адрес перевозчиков автобусами поднадзорных субъектов. Прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности.

За первый квартал 2023 г. проведено: профилактических визитов — 281, консультирований — 495, информирований — 495, рейдовых мероприятий — 59, проверено автотранспорта — 953, выявлено ТС с нарушениями административного законодательства — 199, по выявленным нарушениям вынесено 215 постановлений, сумма наложенного штрафа — 402 500 руб., взыскано — 176 800 руб.

Кроме того, проводится дальнейшая совместная работа со всеми заинтересованными службами, направленная на предотвращение правонарушений транспортного законодательства и информирование через средства массовой информации.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Энергетики расчистят от поросли 41 га трасс ЛЭП в Ингушетии
Ингушские кукольники покажут свои спектакли смоленским детям
Ингушские дзюдоисты с успехом прошли первый этап Континентальной лиги дзюдо среди мужских команд
В Карабулаке активно ведётся работа по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости
В Ингушетии провели викторину «Знай свою религию»
Ингушских старшеклассников приглашают принять участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности
В Ингушетии проверили реабилитационный центр «ДарБ», который помогает лечиться от наркомании и алкоголизма
Знаменитый ингушский борец классического стиля назначен старшим тренером молодежной сборной России
В музее ИЗО Ингушетии пройдет мастер-класс по стринг-арту
Среди 11 раненых при нападениях в Ингушетии оказались сотрудник СОБР и местный участковый
Председатель парламента Ингушетии поздравил Главу республики с днем рождения

Главное

Яндекс.Метрика

 