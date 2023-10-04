СВО

Сотрудники ингушского филиала фонда «Защитники Отечества» навестили ветерана СВО

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Сотрудники ингушского филиала фонда «Защитники Отечества» навестили ветерана СВО Руслана Парова, вернувшегося домой после лечения в Санкт-Петербурге, сообщили в организации.

«Руслан рассказал, что его самочувствие значительно улучшилось и настрой бодрый. Наши коллеги заверили ветерана, что и впредь будут оказывать ему поддержку, и передали защитнику материальную помощь, собранную для него благотворительным фондом», — рассказал собеседник.

По его словам, Руслан Паров получил тяжелую травму в зоне спецоперации, практически не мог ходить. Его путь к восстановлению к полноценной жизни долгий и сложный.

Сообщается, что благодаря поддержке команды филиала фонда ветеран прошел первую медицинскую комиссию в республиканской больнице, после чего его транспортировали на лечение и реабилитацию в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт. Медики успешно прооперировали бойца. После курса реабилитации Руслан уже снова может ходить, но пока при помощи костылей.

«Недавно подопечного фонда выписали из медучреждения, и он смог вернуться домой. Под наблюдением врача-невролога районной поликлиники он проходит дальнейшую реабилитацию», — добавили в фонде.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» отправил в санаторий участника СВО.

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