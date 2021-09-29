Субботник

Сотрудники ингушского заповедника провели субботник в рамках Недели Всемирной акции «Мы чистим мир»

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Сотрудники заповедника «Эрзи» провели субботник в рамках Недели Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»). ⠀

На территории заповедника в горной части Ингушетии проводилась уборка и благоустройство силами сотрудников природоохранного учреждения. ⠀

Цель всемирной акции — привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности.

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