Сотрудники ингушского заповедника провели субботник в рамках Недели Всемирной акции «Мы чистим мир»

На территории заповедника в горной части Ингушетии проводилась уборка и благоустройство силами сотрудников природоохранного учреждения. ⠀

Цель всемирной акции — привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности.