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Сотрудники Коммолодежи Ингушетии совместно с судебными приставами провели акцию «Георгиевская ленточка»

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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии совместно с Комитетом по делам молодежи республики и представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели раздачу георгиевских ленточек на одной из улиц Магаса.

Главной целью, которую выдвинули организаторы акции, является возможность каждому человеку выразить свое уважение ветеранам войны, почтить память павших и рассказать подрастающему поколению о том, как смело бились отцы, деды и прадеды за мирное небо над головой.

«Георгиевская ленточка — это символ связи поколений и воинской славы. В условиях нынешней политической ситуации как никогда важно укреплять эту связь, важно объединиться и поддерживать друг друга, сохранять память о былых подвигах Отечества и вместе писать историю нынешних», — прокомментировал мероприятие руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — главный судебный пристав РИ Зелимхан Костоев.

А общественники и представители молодежного ведомства региона отмечают, что акции такого формата нужны как взрослым, так и молодому поколению, чтобы помнить историю своей страны и развивать в себе чувство патриотизма, любовь к своей Родине.

 

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