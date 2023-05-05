Сотрудники Коммолодежи Ингушетии совместно с судебными приставами провели акцию «Георгиевская ленточка»

Главной целью, которую выдвинули организаторы акции, является возможность каждому человеку выразить свое уважение ветеранам войны, почтить память павших и рассказать подрастающему поколению о том, как смело бились отцы, деды и прадеды за мирное небо над головой.

«Георгиевская ленточка — это символ связи поколений и воинской славы. В условиях нынешней политической ситуации как никогда важно укреплять эту связь, важно объединиться и поддерживать друг друга, сохранять память о былых подвигах Отечества и вместе писать историю нынешних», — прокомментировал мероприятие руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия — главный судебный пристав РИ Зелимхан Костоев.

А общественники и представители молодежного ведомства региона отмечают, что акции такого формата нужны как взрослым, так и молодому поколению, чтобы помнить историю своей страны и развивать в себе чувство патриотизма, любовь к своей Родине.